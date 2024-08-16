Burdur'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı!

Kaza saat 13.00 sıralarında Burdur'un Çavdır İlçesi Bölmepınar Köyü yakınları Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anayolda seyir halinde olsan Sezgin Ö. (22) idaresindeki HN OZ 448 plakalı BMW marka lüks otomobil Bölmepınar köyü kavşağına geldiği esnada kavşaktan anayola çıkan Yusuf O. (64) idaresindeki 34 HFR 726 plakalı Dacia marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan Dacia marka otomobil sürücüsü Yusuf O. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muazzez Y.O.(63) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile birlikte araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken diğer araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.