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Burdurlu kadınlar Fransa’ya bocce topu yapıyor

04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Burdur’da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi kapsamında kurs açıldı. 3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ’nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı. 4 yıldır devam eden ve bir gelir kapısı olan projede çalışan kadınlar, ilerleyen süreçte ‘Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi’ adıyla kooperatifleşti.

FRANSIZLARDAN BOCCE TOPU SİPARİŞİ

4 yıldır binlerce futbol topu üreten kadınlara pandemi döneminde bocce sporunu ev ve salonlara taşıyan Fransa’dan, bocce topu siparişi geldi. Daha önce Çin’den aldıkları toplardan memnun olmayan Fransız bir firma, 2022 yılında Burdur’daki kooperatiften ilk etapta 2 bin 500 set (bir sette 6 top bulunuyor) sipariş etti. Üretilen toplardan memnun kalan Fransız firma, 2023 yılı için ise 24 bin (144 bin top) set sipariş verdi. Burdurlu kadınlar, Fransa’ya gönderilecek bocce toplarını yetiştirmek için atölyede yoğun mesai yapıyor.



#Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
#Gençlik Spor Müdürlüğü
#Tarım
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