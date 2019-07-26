Bursa Büyükşehir’den huzur hakkı algısına jet yalanlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;

Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin Yönetim Kurullarının yapısı ve huzur hakları ile ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olarak bazı basın yayın organlarında yayınlanan maksatlı haberler nedeniyle bir açıklama yapılması uygun görülmüştür :

• Her Büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir.

• Haberlerde iddia edildiği gibi şirket Yönetim Kurullarında, sadece Ak Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim Kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi de yer almaktadır.

• Diğer taraftan; Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Türk Ticaret Kanunu’na göre, devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri kullanmaktadır.

• Yine Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay

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ödenebilmektedir. Ülkemizdeki tüm belediye şirketlerinde huzur hakkı uygulaması mevcuttur.

• Şirketlerde huzur hakları 1.000 (Bin) TL’dir. Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı da Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı miktarda huzur hakkı almaktadır.

• Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası da gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.