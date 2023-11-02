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Bursa'da ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen doktor açığa alındı

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi’nde görevli genel cerrahi uzmanının ağrı kesici bağımlısı olduğu ve ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi.

12:16 - 2/11/2023 Perşembe
IHA
Açığa alınan doktor

Açığa alınan doktor

Bursa'daki olay, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A’nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U’nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.

Doktor hakkında suç duyurusu

Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Muhafazakar kadınlara nefret kusan doktor Özgün Kaleoğlu açığa alındı
Muhafazakar kadınlara nefret kusan doktor Özgün Kaleoğlu açığa alındı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik nefret dolu bir paylaşımda bulunmuştu. İnfiale neden olan paylaşımın ardından geri vites yapan Kaleoğlu, söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan asistan, profilinin Amerika adresli IP'ler üzerinden çalındığını ve söz konusu paylaşımları kendinin yapmadığını savunarak, "Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmaksızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çirkin paylaşımı nedeniyle Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, hakkında inceleme başlatmıştı. ‘Peçeli teyzelerden illallah ettim’ diyen Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.

#Bursa
#İlaç
#Doktor
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