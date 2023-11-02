Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik nefret dolu bir paylaşımda bulunmuştu. İnfiale neden olan paylaşımın ardından geri vites yapan Kaleoğlu, söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan asistan, profilinin Amerika adresli IP'ler üzerinden çalındığını ve söz konusu paylaşımları kendinin yapmadığını savunarak, "Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmaksızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çirkin paylaşımı nedeniyle Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, hakkında inceleme başlatmıştı. ‘Peçeli teyzelerden illallah ettim’ diyen Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.