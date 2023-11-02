Açığa alınan doktor
Bursa'daki olay, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A’nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U’nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı.
Doktor hakkında suç duyurusu
Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.