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Muhafazakar kadınlara nefret kusan doktor Özgün Kaleoğlu açığa alındı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik nefret dolu bir paylaşımda bulunmuştu. İnfiale neden olan paylaşımın ardından geri vites yapan Kaleoğlu, söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan asistan, profilinin Amerika adresli IP'ler üzerinden çalındığını ve söz konusu paylaşımları kendinin yapmadığını savunarak, "Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmaksızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çirkin paylaşımı nedeniyle Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, hakkında inceleme başlatmıştı. ‘Peçeli teyzelerden illallah ettim’ diyen Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.

12:42 . 30/05/2023 Salı
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Asistan doktor Özgün Kaleoğlu

Asistan doktor Özgün Kaleoğlu

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik nefret dolu bir paylaşımda bulunmuştu.


Açığa alındı

Çirkin paylaşımında ‘peçeli teyzelerden illallah ettim’ ifadesini kullanan Kaleoğlu hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatmıştı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.

'Söz konusu yazıyı kendim yazmadım'
İnfiale neden olan paylaşımın ardından geri vites yapan Kaleoğlu, söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan asistan, profilinin Amerika adresli IP'ler üzerinden çalındığını ve söz konusu paylaşımları kendinin yapmadığını savunarak,
"Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmaksızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum."
ifadelerini kullandı. Doktor Kaleoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür ederek minnet borçlu olduğunu ifade etti.



Yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi:

  • "29 Mayıs 2023 tarihinde @kaleozg instagram hesabımdan yapılan paylaşımların benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

  • Hesabımın Amerika adresli IP'ler üzerinden defalarca kez başarısız denemeler sonucunun ardından sonunda çalınmış ve akla mantığa sığmayan insancıl olmayan paylaşımlar yapılmıştır.

  • Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine,ırkına bakmaksızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum.

  • Ülkemizin sağlık alanında yapmış olduğu devrim niteliğinde çalışmalarından etkilenip bu ülkede doktorluk yapmış ve yapmaya devam etmekten gurur duyuyorum.

  • Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim.

  • Başta 13.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya benim kadın olarak doktorluk yapmama imkan verdiği için hepsine teşekkür ve minnet borçluyum."

Ne olmuştu:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmasına tepki gösteren Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınları hedef alarak
"Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesaja. Bu temiz yüzler bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden nefret ettim''
demişti. Çirkin paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlatılmıştı.

Tesettürlü kadınlara seviyesizce tepki göstermişti

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Öte yandan muhalif seçmen Erdoğan'ın yeniden kazanmasını kabullenemeyerek bu duruma olan tepkilerini attırdı. Bu kez de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik nefret dolu paylaşımlar yapmıştı.


'Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim'

Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri.''

#Özgün Kaleoğlu
#Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Fahrettin Koca
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