Gündem Marmara Denizinde yakalanan 23 kiloluk kılıç balığı altın fiyatına satıldı
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Bursa haberleri... Marmara denizinde yakalanan 23 kiloluk kılıç balığı altın fiyatına satıldı

Marmara Denizi'nde yakalanan 23 kiloluk kılıç balığı altın fiyatına satıldı

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından yakalanan 23 kilogramlık kılıç balığı kilosu 100 liradan satıldı.

Haber Merkezi İHA
23 kiloluk kılıç balığı kısa sürece satıldı.
23 kiloluk kılıç balığı kısa sürece satıldı.

Balıkçıların ağına takılan 23 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir balıkçı tezgahında satışa çıktı. Tezgahta satışa çıkan devasa büyüklükteki balık, kısa sürede kilosu 100 liradan alıcı buldu. Marmara Denizi'nde nadir çıkan kılıç balığı 2 bin 300 liraya satıldı.

İHA

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Balıkçı tezgahında balık fiyatları ise cep yakıyor. Deniz levrek 55 liradan satılırken, çipura ise 45 liradan tezgahta sergileniyor. Mezgit 25 lira, tekir 40 lira liradan satılıyor. Bu fiyatlarla balık fiyatlarının eti geçtiği görülüyor.

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23 kiloluk kılıç balığını tezgahında satışa çıkartan balıkçı Zafer Uzunay, "Bu balık Marmara Denizi'nde yakalandı. Biz de alıp satışa çıkarttık, kısa sürede satıldı. Kilosu 100 liradan 2 bin 300 liraya alıcı buldu. Balık fiyatları ise bugünlerde yüksek ilerliyor" dedi.

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