Sokakta top oynayan kardeşleri dövüp bıçakla kovalayan saldırganlar 3 kardeş serbest kaldı

Bursa'da çarşamba günü, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’nde meydana gelen olayda R.C., C.C. ve C.C. isimli kardeşler, sokakta top oynayan 15 ve 16 yaşındaki 2 kardeşten gürültü yaptıkları gerekçesiyle rahatsız oldu. Tartışmaya başlayan 3 kardeş, daha sonra çocukları dövmeye başladı. R.C., daha sonra elindeki bıçakla 2 çocuğu kovalamaya başladı. Korkan 2 kardeş ise koşarak, sokaktan ayrıldı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Bursa'da iki kardeşi bıçaklayan kovalayan 3 kardeş böyle görüntülendi.

KORKUTMAK İSTEMİŞLER

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılıp, izlenince tepki topladı. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, R.C., C.C. ve C.C.'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadelerinde; topun cama geldiğini, seslerden rahatsız olduklarını, birkaç defa uyarıp, kızdıklarını ve çocuklar dinlemeyince korkutmak için sokağa indiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

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SERBEST KALDILAR

R.C., C.C. ve C.C., haklarında 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'tehdit’ suçlarından işlem yapılarak, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA