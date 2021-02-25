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Bursa haberleri... Ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı

Bursa'da ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı

Bursa’da döneceği kavşağı kaçıran sürücü, 150 metre ileriden dönmek yerine yüzlerce arabayı durdurup Bursa-İzmir anayolunda ters şeritten giderek herkesi çileden çıkardı. Arabaların hızlı olmaması büyük facianın yaşanmasını da engellemiş oldu.

Haber Merkezi İHA
Trafiği birbirine katan sürücü, diğer şoförler tarafından da kornalarla tepki göndü.
Trafiği birbirine katan sürücü, diğer şoförler tarafından da kornalarla tepki göndü.

Bursa'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde 16 TBZ 30 plakalı araç sürücüsü İzmir istikametinde ilerlerken, döneceği girişi kaçırınca ne yapacağını şaşırdı.

İHA

150 metre ileriden gideceği yere gitme yerine ana yoldan geri dönmeye karar veren sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerlemeye başladı. Trafiği birbirine katan sürücü, diğer şoförler tarafından da kornalarla tepki göndü.

İHA

Sürücünün ters şeritte ise sağa ve sola dönerken sinyal vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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