Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymadı 20 kilometre kaçtı: Yüklü uyuşturucu ile yakalandı Bursa’da Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli 20 kilometre boyunca kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Lüks otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtildi.

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