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Gündem Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı 20 kilometre kaçtı Yüklü uyuşturucu ile yakalandı
BURSA

Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymadı 20 kilometre kaçtı: Yüklü uyuşturucu ile yakalandı

Bursa’da Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli 20 kilometre boyunca kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Lüks otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri: Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı 20 kilometre kaçtı: Yüklü uyuşturucu ile yakalandı
Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan Ünal Y. kıskıvrak yakalandı.

Bursa'daki olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi.

İHA
İHA
İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama yaptığı esnada 16 RAM 91 plakalı lüks otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Yunus timleri ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan Ünal Y. (32) kıskıvrak yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüpheli Ünal Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli Ünal Y.’nin farklı suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

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