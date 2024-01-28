Bursa tarihi minyatürle anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve sanatsal hayatına değer katan bir etkinliğe daha imza attı. BUSMEK ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde hazırlanan ve 14 minyatür sanatçısının eserlerinin yer aldığı ‘Minyatürlerle Bursa’ sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler, sanatçılar ve minyatür sanatına ilgi duyan sanatseverler katıldı.





BİZLERİ ZAMAN YOLCULUĞUNA ÇIKARIYOR

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, minyatür sanatının geleneksel sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevi yaptığını söyledi. Belediye olarak ülkenin kültürel birikimine her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Bir milletin geçmişten günümüze kadar geçen süreç içinde edindiği tecrübeye ve milli-manevi değerlerin toplamına kültür diyoruz. Hem şehrimizin hem ülkemizin ciddi bir kültürel derinliği var. Sanat ise bu kültürel kimliğimizin başta gelen ögelerinden biridir. Gelenekli sanatlarımız, milletimizin tarih sahnesine çıkışından bugüne varıncaya kadar taşıdığı kültürel unsurlarıyla bizleri zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Bu yolculukta da tarihi birikimimize, milli ve manevi değerlerimizin varlığına şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.





İNSANIN HER HALİNE TERCÜMAN OLMUŞTUR

Sanatın tarih içinde önemli bir görevi olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Minyatür sanatı, gelenekli sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevini Orta Asya’nın engin düzlük-lerinden Anadolu’nun ufuklarına taşımıştır. Uygur, Selçuklu ve Osmanlı semalarının altında gerçekleşen fırça ve boyanın buluşması, Türk milletinin medeniyet arkının hâlâ akan bir koludur. Minyatür, tarih boyunca insanın her haline tercüman olmuştur. Bu serginin temel gayesi ise kadim geleneğimizin kıymetli sanatı olan minyatürün gözüyle Bursa’yı, şehrimizin içinde bir mücevher gibi parlayan tarihi eserlerimizi anlatmak ve tanıtmaktır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Minyatürlerle Bursa Sergisi'ne gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenip kendileriyle fotoğraf çektirdi.





MAZİMİZİ BİLİRSEK GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİRİZ

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri tarafından tarihin gün yüzüne çıkarılmasına adına yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gözgeç, “Mazimizi bilirsek, geleceği inşa edebiliriz. Yeni bir geleceği ancak tarihimizi bilerek inşa edebiliriz. Minyatür de önemli tarihi bir sanatımız. Tarihi kalıpların dışına çıkarak, farklı bir bakış açısıyla resmediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



