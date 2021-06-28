Bursa turizmde atağa kalkıyor

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB) Meclis Toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel kurul üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, birlik başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tekrar seçilirken, birinci başkan vekili İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve ikinci başkan vekili de Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın oldu. Başkan Aktaş, birliğin, şehrin tanıtımı için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla fuar ve benzeri etkinliklerin iptal olmasına rağmen sosyal medya çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Başkan Aktaş, 30 dakikalık 3 tane de belgesel film çektirildiğini hatırlattı.

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