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Bursa turizmde atağa kalkıyor

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanlığı’na tekrar seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin yurt dışında tanıtımını arttırmak için pandemiden sonra yapılacak fuar ve b2b etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa turizmde atağa kalkıyor
Başkan Aktaş, birliğin, şehrin tanıtımı için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB) Meclis Toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel kurul üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, birlik başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tekrar seçilirken, birinci başkan vekili İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve ikinci başkan vekili de Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın oldu. Başkan Aktaş, birliğin, şehrin tanıtımı için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla fuar ve benzeri etkinliklerin iptal olmasına rağmen sosyal medya çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Başkan Aktaş, 30 dakikalık 3 tane de belgesel film çektirildiğini hatırlattı.

‘EKTİĞİMİZ TOHUMLAR MEYVELERİNİ VERECEK’

  • Spot filmlerin ve belgesellerin Eylül ayında Türk Hava Yolları’nın iç ekranlarında yer alacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Yasakların kalktığı bu zaman diliminde ekibimiz Rusya’da düzenlenen turizm fuarına katıldı. Ayrıca Mayıs ayında Dubai’deki fuara da katıldık. Şehrimizin yurt dışında tanıtımını arttırmak için pandemi kalktıktan sonra inşallah ektiğimiz tohumlar meyvelerini inşallah kısa zamanda verecektir” diye konuştu.
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