Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

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Gençler istedi, Başkan 'Haydi Yapalım' dedi

Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve çeşitli üniversitelerden gelen 14 öğrenciyle yapılan forumla devam etti. Forumda gençlerden gelen önerilerle yeni projeler için ilk adımlar atıldı.