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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Bursa'da yakalanan DEAŞ şüphelileri.
Bursa'da yakalanan DEAŞ şüphelileri.

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ İLE İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

  • İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bazı kişilerin, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

DHA
Bursa'da yakalanan DEAŞ şüphelileri.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 12'si Suriye uyruklu 26 zanlıyı yakaladı.

Suriye uyrukluların sınır dışı işlemleri için Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Diğer 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA
Bursa'da yakalanan DEAŞ şüphelileri.
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