Bursa'da deniz suyu renk değiştirdi

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında planktonların çoğalması sonucu, denizin renginde meydana gelen mavi renkli parlamalar görüntülendi.
Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Mikroskobik boyutta görülürler ve tek hücrelidirler.