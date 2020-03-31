Bursa'da güneşi gören aracıyla sokağa çıktı

Koronavirüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

İHA Dün güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı.

Bursa’da dün şehir merkezindeki insan kalabalığı, akşam saatlerinde araç trafiği gözlerden kaçmadı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bazı yolları tek şeride indirerek, otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Bazı sürücülerin de ateşi ölçüldü. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken; denetimlerin arttırılmasını ve cezai yaptırımların uygulanması istedi.

FOTOĞRAF 5 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara 48 saat hiç çıkma çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Yerlikaya: Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydanların ve sahillerin boş halinin fotoğraflarını paylaşarak, “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için" dedi.

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