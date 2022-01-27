Bursa'da önce karne sonra eğlence

Yıldırım Belediyesi, yarıyıl tatiline yönelik düzenlediği etkinliklerde Yıldırımlı çocuklar doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediyesi, sömestir tatilinde karne alan çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde geleneksel sokak oyunları ile başlayan etkinlikler, yüz boyama, müzikli drama oyunları ve Arda ile Ceren Tiyatrosu ile devam etti. Etkinliklerin son gününde ise minikler, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryum’da ağırlandı. Tünel Akvaryum ziyareti sırasında hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, koi, timsah balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı, vatoz gibi farklı türde su canlılarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Başkan Yılmaz’a teşekkür

Çocukları için düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Çocuklarımız, yoğun ve stresli bir süreci geride bıraktı. Özellikle pandemi dolayısıyla hareket alanları kısıtlanan, sosyalleşemeyen çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde hem eğlendi hem de öğrendi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri ve çocuklarımızı unutmayan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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"Yeter ki çocuklar gülsün"

Karne dönemlerinin çocuklar için unutulmaz anlardan birisi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın tatillerini daha iyi bir şekilde geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklerimizle, Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalığını yavrularımıza hissettirmek istedik. Nasıl bir anne, bir baba için en büyük huzur çocuklarının mutluluğu ise bizler için de çocuklarımızın bir tebessümünden, gözlerinin içindeki mutluluktan daha değerli bir hazine yok. Yıldırım’ın, başta çocukların olmak üzere tüm insanlarımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Evlatlarımızın gözünün içinde gördüğümüz parıltı, bizim yaptığımız çalışmaların en büyük ödülü” diye konuştu.