Bursalı çocukların 23 Nisan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan çocuklar için bu sene doyasıya eğlenebildikleri bir program hazırladı. Şenlik öncesinde en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren’ tekne orucu tutan Bursalı çocuklar için iftar programı düzenlendi. Merinos Gölpark Tesisleri’ndeki programa, oruç tutma yaşında olmayıp yarım gün tekne orucu tutan çocuklar büyük ilgi gösterdi. Öğlen ezanının okunmasıyla oruçlarını açan çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bilgin Bursa’ oyunu hediye edildi. Çocukların en mutlu günlerine ortak olan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tekne orucu tutan çocukları tek tek tebrik etti.

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ÇOCUKLAR AÇILAN STANTLARDA DOYASIYA EĞLENDİLER

Çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri ise Merinos Parkı’nda her yaştan bireyin katılımıyla yapıldı. BUSMEK, Bursa Kent Konseyi, Bilim Teknoloji Merkezi, Yeşilay, Kızılay gibi kurumların da stant açtığı şenlikte, çocuklar ‘23 Nisan’ temalı resim sergini gezip el işi ve resim yapma gibi atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen minikler, palyaçolara yüzlerini boyatıp pamuk şekerin tadına baktı. Şenlik kapsamında hazırlanan sahne gösterileri de izleyenlerin beğenisini topladı. Halk oyunları gösterisi, suyla çalışan roket deneyleri, karate gösterisi ve çocuk korosu konserini ilgiyle izleyen minikler, ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik etti. Programda, çocuklar tarafından sevilen Youtuber Sertaç Abi de sahneye çıkarak dijital dünyanın nasıl doğru kullanılabileceğini çocuklara anlattı.

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‘ORUÇ ÇOCUKLARA KİMLİK VE BİLİNÇ KAZANDIRIYOR’

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, tekne orucu tutan minikleri de tebrik etti. Anne ve babası oruç tutan çocukların da büyük bir hevesle oruç tutmak istediğini söyleyen Yıldız, tekne orucuyla bu imkanı yakaladığını belirtti. Bu orucun çocuklara kimlik ve bilinç kazanmasına fırsat verdiğini ifade eden Yıldız, “Miniklerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve vatanına hizmet eden bireyler olmasını diliyorum. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla tüm çocuklara şenlik olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Ana Kucağı’ndan başkan koltuğuna

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri, eğitimde önemli bir marka haline geldi. Milli eğitim müfredatının yanı sıra değerler eğitimi ile Bursa’nın tarihi, kültürü ve geleneklerini de öğrenen minik öğrencilerin yetenekleri de gün yüzüne çıkarılıyor. Alacahırka Ana Kucağı’nda eğitim gören minikler de 1 ay boyunca, haftada 1 saat aldıkları drama eğitimiyle kamera önündeki hünerlerini sergiledi. Minik film yıldızları, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama filmi için kamera karşısına geçti. Belediye Başkanı, güvenlik görevlisi, bahçıvan, temizlik görevlisi, santral memuru, mühendis, işçi, memur ve özel kalem personeli rolünü üstlenen minikler, performanslarıyla beğeni topladı.

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BAŞKAN AKTAŞ’TAN TAM NOT

Filmin ilk gösterimini çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, minik film yıldızlarını tebrik etti. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aktaş, “Bu sevginin, bu ilginin daha küçük yaşlarda kazandırılması adına Ana Kucağı Eğitim Merkezlerimizde 23 Nisan’ı bir fırsata çevirdik açıkçası. Bu harika filmi çocuklarımız hazırladı. Onlar başkan oldular, genel sekreter oldular, işçi, memur oldular. Geleceğin Bursa’sına çocuklarımızın ne kadar güzel hazırlandığına bizatihi şahit oldum. Ben çocuklarımızı kutluyorum ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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