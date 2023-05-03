Bursa’nın tarihi dokusu öne çıktı

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı.

TARİHİ DOKU ÖNE ÇIKARILDI

Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı. Tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştürülen Ertuğrulbey Meydanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Mustafa Varank, Efkan Ala, Alinur Aktaş.

MALİYETLİ VE SIKINTILI BİR PROJE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmasına, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çehresinin değiştirilmesine yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği olan geçmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı. Tarihi bölge ile ilgili olarak 2019 yılı sonu itibariyle bir yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu özel mekanın ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedefimiz vardı. Çok maliyetli, hukuki anlamda çok sıkıntılı bir iş olduğunu biliyorduk. Projeyi Cumhurbaşkanı’mıza, Murat Kurum bakanımıza açtım ve hamdolsun bugün çok ciddi mesafeler aldık” diye konuştu.

500 MİLYONLUK DEV PROJE

Projenin algıyla, yalanlarla engellenmeye çalışıldığını dikkat çeken Başkan Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projenin bir rant projesi olduğu yalanını yaydılar. Ama görüyorsunuz 5 metrekare dahi bir satış yeri yok. Burada sadece ve sadece meydan var ve beraberinde ihya etmeye çalıştığımız bir cami türbe ve hazineler var. Otopark bölgenin en büyük ihtiyacıydı, onu da tamamlıyoruz. Kamulaştırma maliyeti dahil 500 milyondan daha fazla para harcadığımız bir proje oldu. Hanlar Bölgesi 7/24 canlı bir yer olacak” diye konuştu.

GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da çirkin yapıların yıkılıp, tarihi bölgenin açığa çıkarılması ile ilgili ilk sunumu kabine toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan dinlediğini belirterek, “Bugün bu eserin açılışında bulunmak beni gerçekten çok mutlu etti. Hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Murat Kurum bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu güzel, içimizi açan eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HAZİNEMİZİ ARMAĞAN EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da, “Hanlar Bölgesi’ni açığa çıkartarak sadece Bursa’ya ve Türkiye’ye değil, dünyaya da saklı bir hazinemizi armağan ediyoruz. Burası bir dünya şehridir. Bu şehir için ne yapsak azdır. Böyle bir şehre karşı görevimiz hiçbir zaman bitmez. Yapılan hizmetler hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı ve ekibini de tebrik ediyorum” ifadelerini kulandı.







