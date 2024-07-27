Bursa'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kısa süreli sağanak hızını artırarak devam etti. Yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede etkili olan yağış cadde üzerinde su birikintilerine neden olurken, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.