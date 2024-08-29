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Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss kabul etti.

15:18 - 29/08/2024 Thursday
Güncelleme: 15:49 - 29/08/2024 Thursday
IHA
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi
Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg
ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#büyükelçi
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