Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi
Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg
ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.
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2 hours ago