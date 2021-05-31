​Büyükşehir’le​ adım adım üniversiteye

Üniversiteye hazırlık yolunda tüm imkanları gençlere sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 merkezde yüz yüze ve ayrıca dijital platformda da uzaktan olmak üzere binin üzerinde öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Pandemi nedeniyle maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerde, sınava yaklaşırken tempo iyice arttı. BUSMEK’in web sitesi ve Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden verilecek online eğitimde üniversite adayları 10 yayınevinden 800’den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya ücretsiz ulaşabilecek.

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bünyesinde yer alan BUSMEK Kurs Merkezi’ni ziyaret edip, sınava hazırlanan gençlerle sohbet etti. Pandemi sürecine rağmen üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında olduklarını, Hürriyet Kurs Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki merkezde yüz yüze hazırlık eğitimlerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz bu projeyi imkanı olmayan öğrencilerimizle alakalı başlatmıştık. Ama özellikle imkanı olduğu halde burayı tercih edenler de var. Temennimiz İnşallah şu pandeminin bitmesi ve daha kalabalık öğrencilerimizle yüz yüze eğitimler yapmak” ifadelerini kullandı.

YENİ UYGULAMALAR

Sınavlara yaklaşırken tempoyu biraz daha arttırdıklarını ve yeni uygulamaları devre aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Artık öğrencilerimiz en kıymetli döneme girdi. Biz istiyoruz ki Bursa’daki öğrencilerimiz çok daha güzel üniversiteler kazansın. Son düzlükte bol miktarda soru çözmek onlar için önemli. Sınava girecek öğrencilerimiz için online hazırlık platformunu ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz. Bu platforma BUSMEK web sitesi üzerinden veya Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise üniversiteye hazırlanan tüm gençlere başarılarak diledi.