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Çadırlar tuval oldu

Depremin yıkıcı etkilerini silmek, depremzedelere moral ve motivasyon vermek amacıyla sanatçı ve televizyonculardan bir grup Gaziantep’e gitti. Aslı Hünel, Serkan Çağrı, Züleyha Ortak, İpek Açar, Tarık Mengüç, Mert Aydın, Beste Korkmaz ve Banu Ergin, Nurdağı ve İslahiye çadır kentteki çocuklarla oyun oynayıp, aileleri ziyaret etti.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremin yıkıcı etkilerini silmek, depremzedelere moral ve motivasyon vermek amacıyla sanatçı ve televizyonculardan bir grup Gaziantep’e gitti.

Depremin yıkıcı etkilerini silmek, depremzedelere moral ve motivasyon vermek amacıyla sanatçı ve televizyonculardan bir grup Gaziantep’e gitti.

Depremin yıkıcı etkilerini silmek, depremzedelere moral ve motivasyon vermek amacıyla sanatçı ve televizyonculardan bir grup Gaziantep’e gitti. Aslı Hünel, Serkan Çağrı, Züleyha Ortak, İpek Açar, Tarık Mengüç, Mert Aydın, Beste Korkmaz ve Banu Ergin, Nurdağı ve İslahiye çadır kentteki çocuklarla oyun oynayıp, aileleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş’a olduğunu ifade eden Şarkıcı Züleyha Ortak, “Farklı gruplarla bölgeye gidip geleceğiz. Bu uzun bir süreç, herkes kendini buraya adamalı. Şimdi ihtiyaç olan tek şey var orada, moral ve motivasyon” dedi.

Çadır kentte çocukların lolipop ve pastel boya istekleri olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, “Çadırların yüzeylerini boyama alanı yapmışlar. Bize de çöp adam çizmeyi öğrettiler. Çocukların orada güler yüze ve mutluluğa ihtiyaçları var. Biz onların yanına gidip ağlayamayız, sarılıp gülümsememiz lazım. Kısacası bölge bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.



#Deprem
#Gaziantep
#Züleyha Ortak
1 saat önce
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Çadırlar tuval oldu
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