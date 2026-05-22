Çağla Tuğaltay dosyasında yeni gelişme: 26 yıllık sır cinayette ikinci fethi kabir işlemi yapılıyor

Şişli Fulya'da 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine Feriköy Mezarlığı'nda ikinci fethi kabir işlemi yapılıyor. Mezarlıkta Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri, Adli Tıp doktoru ve savcı bulunurken, aileden kimse mezarlığa gelmedi. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı görevliler tarafından açılıyor.

5 Haziran 2000 günü okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babası iş yerinde, annesi ise doktorda olduğu saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkaramaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü.