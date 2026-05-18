Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme: Şüpheli komşunun mezarı açıldı

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme: Şüpheli komşunun mezarı açıldı

16:3718/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Şişli'de 2000 yılında katledilen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay dosyasında çeyrek asır sonra yeni bir sayfa açıldı.
Şişli'de 2000 yılında katledilen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay dosyasında çeyrek asır sonra yeni bir sayfa açıldı.

Şişli Fulya'da 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tuğaltay'ın ailesinin talebi üzerine o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen komşuları Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı.

Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğaltay'ın ailesi o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında 'Fethi kabir işlemi' talebinde bulundu.

Mezarı açılan ilk kişi Tuğaltay ailesinin evinin ilerisinde bulunan gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi olarak belirlendi. Şerbetçi'nin 2023 yılında hayatını kaybederken, mezar taşında ise isim ve soyisminin yazmadığı, kimsesiz mezarı olarak defnedildiği öğrenildi.

Şerbetçi'nin mezar numarasının 376 olduğu görüldü. Olay yerinde cinayet büro amirliği ekipleri, kriminal ekipleri, adli tıp doktoru ve savcı yer aldı. Yürütülen soruşturma sürüyor.


#Çağla Tuğaltay
#Çağla Tuğaltay cinayeti
#Lütfi Şerbetçi
#Fethi kabir işlemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak