Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik gelişme: Şüpheli komşunun mezarı açıldı

Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğaltay'ın ailesi o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen 4 kişi hakkında 'Fethi kabir işlemi' talebinde bulundu.