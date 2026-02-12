Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çağrılar peş peşe yapıldı: Dikkatli ve tedbirli olun

Çağrılar peş peşe yapıldı: Dikkatli ve tedbirli olun

16:5812/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.




#Ankara
#Ankara Valiliği
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? Süper Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga maç programı