Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim öğretime sağanak engeli: Bodrum ve Milas'ta yağış uyarısının ardından okullara 1 gün ara verildi

Eğitim öğretime sağanak engeli: Bodrum ve Milas'ta yağış uyarısının ardından okullara 1 gün ara verildi

23:2011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
AA
DHA
Sonraki haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunmuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunmuştu.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, meteorolojinin fırtına ve şiddetli yağış uyarısı sonrası 12 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. İlçeler genelindeki resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile kurslarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.


#Muğla
#Bodrum
#sağanak
#eğitim öğretim
#tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları