Aksaray’da şiddetli sağanak etkili oldu

Yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
Aksaray’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ederken, kent genelinde yaya ve araç trafiğinde düşüş yaşandı. Gece yarısına kadar sürmesi beklenen yağış, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış şehir merkezinde de etkili olurken, yağış nedeniyle yaya ve araç trafiğinde de düşüş yaşandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı bomboş kalırken, trafikte de araç sayıları azaldı. Yağışın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan sağanak yağış üreticilerin de yüzünü güldürdü.


