İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

16:471/02/2026, Pazar
DHA
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü,
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü,

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



