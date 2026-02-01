İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.