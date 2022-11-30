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İZMİR

İzmir için 'sağanak' uyarısı

İzmir için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışın yarın saat 06.00'da başlayacağı, ertesi gün aynı saatte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmir için sağanak uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde etkili olacağını duyurdu.

Yağışın, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtilen açıklamada, "Yağmurun İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrakare) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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