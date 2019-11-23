Çamlıca’da sofra hazır

Dünyanın farklı noktalarından ve Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçilerin uğrak yeri olan Büyük Çamlıca Camii’nde, Müslümanların misafirperverliğini göstermek için her gün yemek dağıtılıyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği üyeleri tarafından binbir emekle hazırlanan ve triportörlerle caminin girişine getirilen yemekler, akşam namazından çıkan cemaate ve camiyi görmeye gelen kişilere ikram ediliyor. Türkiye’nin en büyük camisinin girişinde kurulan medeniyet sofrasında bir araya gelen insanlar, birlikte yemek yemenin manevi hazzını yaşıyor.

MEDİNE’DEN ÇAMLICA CAMİİ’NE

Çorba, nohutlu pilav ve hurmadan oluşan yemek, bir ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye ikram ediliyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği Sözcüsü Melih Tuğtağ, yemek dağıtımına başlama süreçlerini anlattı. Üsküdar merkezli bir dernek olarak “Harem’den Haremeyn’e” sloganıyla ramazan ayında Medine’de sofra kurduklarını, bu sırada bir Arap’ın kendilerine, “Buraya sofra kuruyorsunuz ama niye İstanbul’a kurmuyorsunuz?” diye sorduğunu, bunun üzerine bir yıldır İstanbul’da da bu hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tuğtağ, “İstanbul’da 12 ay 365 gün yemek dağıtma niyetiyle işe başladık. İlk başlarda pazarlarda dağıttık. Geçen ramazan ayında, metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dağıttık. Sonrasında kalıcı, sabit bir formata bürünmek için Büyük Çamlıca Camisi’ne geldik. Yaklaşık üç aydır camide her gün akşam namazından sonra soframızı açıyoruz, misafirlerimizi kabul ediyoruz” dedi.

PROJEYE DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

Kardeşliğin pekişmesi için yemek dağıttıklarını kaydeden Tuğtağ, “Bu sofra her gün Çamlıca Camii’nin girişinde kuruluyor. Ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye yemek veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Tuğtağ, yemekleri kendi imkanlarıyla dağıtıklarını, hayırsever insanların da projeye destek verebileceklerini belirtti.