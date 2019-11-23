Gündem Çamlıcada sofra hazır
İSTANBUL

Çamlıca’da sofra hazır

Çamlıca Camii’nin girişinde yaklaşık üç aydır her akşam namazından sonra sofra açılıyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği üyeleri tarafından binbir emekle hazırlanan yemekler, bir ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye ikram ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamlıca Camii’nde Çorba, nohutlu pilav ve hurmadan oluşan menü ikram ediliyor.
Çamlıca Camii’nde Çorba, nohutlu pilav ve hurmadan oluşan menü ikram ediliyor.

Dünyanın farklı noktalarından ve Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçilerin uğrak yeri olan Büyük Çamlıca Camii’nde, Müslümanların misafirperverliğini göstermek için her gün yemek dağıtılıyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği üyeleri tarafından binbir emekle hazırlanan ve triportörlerle caminin girişine getirilen yemekler, akşam namazından çıkan cemaate ve camiyi görmeye gelen kişilere ikram ediliyor. Türkiye’nin en büyük camisinin girişinde kurulan medeniyet sofrasında bir araya gelen insanlar, birlikte yemek yemenin manevi hazzını yaşıyor.

MEDİNE’DEN ÇAMLICA CAMİİ’NE

Çorba, nohutlu pilav ve hurmadan oluşan yemek, bir ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye ikram ediliyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği Sözcüsü Melih Tuğtağ, yemek dağıtımına başlama süreçlerini anlattı. Üsküdar merkezli bir dernek olarak “Harem’den Haremeyn’e” sloganıyla ramazan ayında Medine’de sofra kurduklarını, bu sırada bir Arap’ın kendilerine, “Buraya sofra kuruyorsunuz ama niye İstanbul’a kurmuyorsunuz?” diye sorduğunu, bunun üzerine bir yıldır İstanbul’da da bu hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tuğtağ, “İstanbul’da 12 ay 365 gün yemek dağıtma niyetiyle işe başladık. İlk başlarda pazarlarda dağıttık. Geçen ramazan ayında, metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dağıttık. Sonrasında kalıcı, sabit bir formata bürünmek için Büyük Çamlıca Camisi’ne geldik. Yaklaşık üç aydır camide her gün akşam namazından sonra soframızı açıyoruz, misafirlerimizi kabul ediyoruz” dedi.

PROJEYE DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

  • Kardeşliğin pekişmesi için yemek dağıttıklarını kaydeden Tuğtağ, “Bu sofra her gün Çamlıca Camii’nin girişinde kuruluyor. Ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye yemek veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Tuğtağ, yemekleri kendi imkanlarıyla dağıtıklarını, hayırsever insanların da projeye destek verebileceklerini belirtti.

Çamlıca'ya sığmadılar
HAYAT
Çamlıca'ya sığmadılar
Adresinizi değiştirin

Adresinizi değiştirin

​Alman istihbaratı panik içinde FETÖ'cüleri uyarıyor.
Noktayı koydu

Noktayı koydu

​Erdoğan: Bay Kemal senin hayatın yalan. İspat edemiyorsan git.
Antalyadatiyatro susturuldu

Antalya'da
tiyatro susturuldu

Önce İBB'den şimdi de Antalya'dan sanata darbe.
Kaset aklı<br>yine devrede

Kaset aklı
yine devrede

​Baykal'ı koltuğundan eden akıl, genel kurul öncesi devreye girdi.
İnsani yardımda<br>Türk standardı

İnsani yardımda
Türk standardı

İnsana saygı konusunda dünyaya ders verdik.
Prensin Osmanlı düşmanlığı

Prensin Osmanlı düşmanlığı

​Tarihi çarpıtan diziyle Türkiye karşıtı kara propaganda.

Siyanür<br>elimizde kaldı

Siyanür
elimizde kaldı

​Almak kolay kurtulmak ise çok zor.
Kuala Lumpur’da beşli zirve

Kuala Lumpur’da beşli zirve

5 ülke İslam dünyasında öncü rol oynayacak.
Satışta Mardin farkı

Satışta Mardin farkı

​Türkiye'de son 10 yıldaki konut satışlarında Mardin zirvede.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Elektrikte yerli rekor

Elektrikte yerli rekor

Bu yıl elektriğin yüzde 64'ü yerli kaynaklardan sağlandı.
Çizgiye adanmış 41 yıl

Çizgiye adanmış 41 yıl

​Hasan Aycın bu coğrafyaya Allah vergisi.
Norveç'te Kur'an-ı Kerim yaktılar

Norveç'te Kur'an-ı Kerim yaktılar

Norveç polisiyse ​İslam düşmanlığını izledi.
Petrol için <br>teröre destek

Petrol için
teröre destek

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, açıkladı.
Başakşehir <br>seriyi bozdu!

Başakşehir
seriyi bozdu!

41 maçlık yenilmezlik serisine Başakşehir son verdi.
Meydan okuyorum

Meydan okuyorum

​Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.