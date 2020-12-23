Gündem Odun toplamaya gitmişti 22 gündür kayıp olan 75 yaşındaki kadın ölü bulundu
ÇANKIRI

Çankırı haberleri: 22 gündür kayıp yaşlı kadın, ölü bulundu

Odun toplamaya gitmişti: 22 gündür kayıp olan 75 yaşındaki kadın ölü bulundu

Çankırı'da 22 gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu. Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadının bulunması için Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı.
Yaşlı kadının bulunması için Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Çankırı'nın merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 1 Aralık’ta odun toplamak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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75 yaşındaki Sevim Yıldırım

Köy halkının da destek verdiği arama çalışmalarının 22’nci gününde, yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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