Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza kesildi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinin yanı sıra ilçelerin tamamında Kovid-19 vakasının bulunduğunu söyledi.

İl genelinde 643 bin 688 lira idari ceza uygulandı

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"Maske zorunluluğuna veya diğer tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza yönelik bugüne kadar il genelinde 643 bin 688 lira idari ceza uyguladık. Amacımız ceza yazmak değil. İlk amacımız rehberlik ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımız ve işletmelere yönelik de cezai işlem uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Aldığımız tüm tedbirler, vatandaşımızı, kamu sağlığını korumak için. Hiçbir vatandaşın diğer vatandaşlara bu hastalığı bulaştırmaya, kamu sağlığını riske atmaya hakkı yok."

KORONAVİRÜS Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney

Toplam 16 kişi hayatını kaybetti

Kentte bugüne kadar 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Ayaz, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.