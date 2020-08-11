Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çankırıda koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza kesildi
ÇANKIRI

Çankırı haberleri: Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza kesildi

Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 643 bin 688 lira ceza kesildi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara toplam 643 bin 688 lira ceza uygulandığını bildirdi. Ayaz, kentte bugüne kadar 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Çankırı Valisi Ayaz açıklama yaptı.
Çankırı Valisi Ayaz açıklama yaptı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinin yanı sıra ilçelerin tamamında Kovid-19 vakasının bulunduğunu söyledi.

İl genelinde 643 bin 688 lira idari ceza uygulandı

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"Maske zorunluluğuna veya diğer tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza yönelik bugüne kadar il genelinde 643 bin 688 lira idari ceza uyguladık. Amacımız ceza yazmak değil. İlk amacımız rehberlik ama kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımız ve işletmelere yönelik de cezai işlem uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Aldığımız tüm tedbirler, vatandaşımızı, kamu sağlığını korumak için. Hiçbir vatandaşın diğer vatandaşlara bu hastalığı bulaştırmaya, kamu sağlığını riske atmaya hakkı yok."

Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney
KORONAVİRÜS
Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney

Toplam 16 kişi hayatını kaybetti

Kentte bugüne kadar 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Ayaz, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi.


Abone Ol Google News
En çok hasta görülen 5 il

En çok hasta görülen 5 il

​Bakan Koca, son rakamları paylaştı.
Artmasından korkuyoruz

'Artmasından korkuyoruz'

Beyrut'taki patlamada kaç mültecinin öldüğü açıklandı.
Türkiye yoluna devam edecek

Türkiye yoluna
devam edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden önemli açıklama.
İstanbul'da yolcu <br>otobüsünde yangın

İstanbul'da yolcu
otobüsünde yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1945'ten Mavi Vatan'a...

1945'ten Mavi Vatan'a...

​Türkiye gelecek kuşaklara bırakacağı mirası belirliyor
Şii lider ateş püskürdü

Şii lider ateş püskürdü

​Bu silah Suriye ve Yemen'i yerle bir etti Beyrut'u patlattı

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında sert düşüş

İşte ​Kapalıçarşı'da altın fiyatları.

Fenerbahçe'ye<br>Uruguaylı stoper

Fenerbahçe'ye
Uruguaylı stoper

Barcelona'yı reddeden oyuncuyla anlaşıldı.
Hiçbir <br>projenin şansı yok

Hiçbir
projenin şansı yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Yeni parti hazırlığındaki İnce ​Ankara'ya hareket etti

Türkiye'nin çocuk şehidi Eren Bülbül dualarla anılıyor.

Mustafa Cengiz, taraftarın merakla beklediği soruya yanıt verdi.
O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.