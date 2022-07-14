Yağmur suyu toprağı aşındırdı köyde insan iskeleti bulundu

Başkan Ekim, “Özellikle kültür turizmi açısından bu bölge konumu önemli. Geçmişteki mücadelelerde ilk burası alındığında Trabzon fetih edilmiş oluyordu. 2010 ve 2017 tarihlerindeki kazılarından sonra bu yıl içerisinde yaz başında sonlanacak bir kazı planlıyoruz. Bu bölgedeki kazıyı tamamlayarak restorasyon işlemlerine devam edeceğiz. Bu bölgenin turizme kazandırılması adına hocalarımızla beraber planlamalarımızı gerçekleştirip buranın ülke ekonomisine ve turizmine kazandırılmasına belediye olarak vesile olacağız. Kazı çalışmaları yaz başında bitecek. Restorasyon projesini de bu yıl sonuna kadar neticelendiririz. Sonrasında o proje ile birlikte ihalesini gerçekleştirerek burası turizme kazandırılacak. Bu kale içerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait objeler var. Bizans dönemine ait kilisenin temelleri mevcut. Bunlar kazıyla birlikte ortaya çıktı. Ayrıca 9 tane iskeletleriyle birlikte mezar çıktı. Bunların Bizans dönemine ait olduğu söyleniyor. Çıkan objeleri de ileride sergileyeceğimiz bir çalışma yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.<br>