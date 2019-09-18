Gündem Çankırı merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
ÇANKIRI

Çankırı merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Çankırı merkezli 7 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenin de bulunduğu 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

  • Mahkemeye çıkarılan zanlılardan binbaşı Ö.C. ve üsteğmen F.M.G. tutuklandı, İ.A, İ.G, Ö.Y. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Çankırı, Diyarbakır, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Kayseri, İstanbul ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, aktif görevde olan 7 asker gözaltına alınmıştı.

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