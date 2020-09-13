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Gündem Çankırı sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü
ÇANKIRI

Çankırı sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Haber Merkezi DHA
Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir süre etkisini artırarak gösteren yağış, yerini doluya bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, yollarda su birikintileri meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.

DHA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yağış ile ilgili açıklama yaptı. Sopacı, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi.

DHA
Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkan Sopacı, "Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" dedi.

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