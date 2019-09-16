Gündem Çankırı uyumadı
ÇANKIRI

Çankırı uyumadı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışırken bazı vatandaşlar da sokağa kurduğu çadırlarda ve otomobil içerisinde uyumaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Çankırı Çerkeş’te önceki gün saat 09.00’da 4,7, saat 09.03’te 4,8, saat 14.46’da 4,3, saat 21.08’de 4,1 ve saat 22.03’te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen yer sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etti.

Deprem sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar, ateşler yakarak ısınmaya çalışırken bazı vatandaşlar da sokağa kurduğu çadırlarda ve otomobil içerisinde geceyi geçirdi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin gün boyu devam ettiğini söyledi.

ÇADIR KURUP, ATEŞ YAKTILAR

Vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

En son önceki gece saat 22.00 civarında depremin meydana geldiğini ve depremler sonucu vatandaşların tedirginlik yaşadığını belirten Sopacı, “Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak veya çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirmeyi tercih ettiler.” dedi.

KORKUDAN EVE GİREMİYORUZ

Ali Osman Yılmaz

Deprem sonrası evinin önüne çadır kuran Ali Osman Yılmaz da geceyi çadırda geçirmeyi planladığı söyledi. Korkudan eve giremediğini bu yüzden çadır kurduğunu belirten Yılmaz, kendisinin çadırda eşinin de otomobilde geceyi geçireceğini kaydetti. İlk defa deprem yaşadığını ve büyük korku duyduğunu anlatan Orhan Veli Yankaş da sabaha kadar sokakta kalacaklarını dile getirdi. Emrah Özışık ise önceki sabah 09.00’da meydana gelen deprem sonrası eve bir daha giremediğini geceyi dışarıda geçireceğini ifade etti. 13 yaşındaki Yusuf Doğdu, sabah deprem sonrası evden dışarı kaçtığını, soğuk havaya rağmen ateşin başında geceyi geçireceğini aktardı.

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  • Maksimum büyüklüğü 6.7 olur
  • Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlere Dodurga fayının neden olduğunu, bu fayın en fazla 6,7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6,1 büyüklüğünde deprem ürettiğine dikkati çekerek, “Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6,7’dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir.” ifadelerini kullandı.

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