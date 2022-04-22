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ÇANKIRI

Çankırı'da baharın gelmesiyle ilaçlama çalışmaları hızlandı

Çankırı Belediyesi’nin uçucu vektörlere karşı mücadelesi baharın gelmesi ile birlikte hızlandı. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için yapılan ilaçlama çalışmaları sulak alanlardan başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çankırıda baharın gelmesiyle ilaçlama çalışmaları hızlandı
İlaçlama çalışmaları sulak alanlardan başladı.

Çankırı Belediyesi’nin uçucu vektörlere karşı mücadelesi baharın gelmesi ile birlikte hızlandı. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için yapılan ilaçlama çalışmaları sulak alanlardan başladı. Bahar aylarında larvaların üreme kaynaklarını kontrol altına almak amacı ile kış döneminden itibaren önlem alan ilaçlama ekipleri, bahar dönemi ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında halk sağlığına ve çevreye duyarlı ürünler tercih edildi. Yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçebilmek için sulak alanlardan başlayan çalışmaların çöp konteynerleri, kanallar, fosseptik ve gübrelik alanlarda devam edeceği bildirildi.

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