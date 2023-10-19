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Çankırı'da facianın eşiğinden dönülen zincirleme kaza: 36 kişi yaralandı

Çankırı'da işçileri taşıyan üç otobüs ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza sonucu 36 kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
23:08 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çankırı'da zincirleme kaza.

Çankırı'da zincirleme kaza.

Çankırı'da meydana gelen zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.

Çankırı’da lastik fabrikasının işçilerini taşıyan 3 otobüs ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.


Kaza, Çankırı-Ankara kara yolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik fabrikasının işçilerini taşıyan 3 otobüs ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 36 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, araçların geçişini tek şerit üzerinden sağladı.


Kazaya ilişkin inceme başlatıldı.



#Çankırı
#Trafik Kazası
#Zincirleme Kaza
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