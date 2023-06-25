|
Gündem

Çankırı'da hizmet bir telefon uzakta

Çankırı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar müdürlüklerine bağlı ekipler, şehri mezarlığında ot biçme çalışmalarını yürütüyor ve kabirlere giden yolları onarıyor.

04:00 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar müdürlüklerine bağlı ekipler, şehri mezarlığında ot biçme çalışmalarını yürütüyor ve kabirlere giden yolları onarıyor.

Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar müdürlüklerine bağlı ekipler, şehri mezarlığında ot biçme çalışmalarını yürütüyor ve kabirlere giden yolları onarıyor.

Çankırı Belediyesi'nin Modern Hayvan Pazarı kurbanlık satışı yapmak isteyen celepleri ağırlarken merkezdeki kurban kesim alanlarının eksiklikleri de gideriliyor. Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar müdürlüklerine bağlı ekipler, şehri mezarlığında ot biçme çalışmalarını yürütüyor ve kabirlere giden yolları onarıyor. Mezar alanlarını arife günü ve bayrama hazırlayan ekipler, kabir ziyaretlerinin daha rahat yapılması için çalışıyor. Şehrin muhtelif alanlarında devam eden asfalt, yama ve kaldırım çalışmalarını bayram öncesinde hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Modern Hayvan Pazarı ile Belediye Mezbahası’nda başlattığı tamirat çalışmalarını tamamladı.




#Çankırı Belediyesi
#Kurban Bayramı
#Hizmet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!