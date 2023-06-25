Çankırı'da hizmet bir telefon uzakta

Çankırı Belediyesi'nin Modern Hayvan Pazarı kurbanlık satışı yapmak isteyen celepleri ağırlarken merkezdeki kurban kesim alanlarının eksiklikleri de gideriliyor. Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar müdürlüklerine bağlı ekipler, şehri mezarlığında ot biçme çalışmalarını yürütüyor ve kabirlere giden yolları onarıyor. Mezar alanlarını arife günü ve bayrama hazırlayan ekipler, kabir ziyaretlerinin daha rahat yapılması için çalışıyor. Şehrin muhtelif alanlarında devam eden asfalt, yama ve kaldırım çalışmalarını bayram öncesinde hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Modern Hayvan Pazarı ile Belediye Mezbahası’nda başlattığı tamirat çalışmalarını tamamladı.