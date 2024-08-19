Çankırı'da orman yangını! Alevlere karşı havadan ve karadan mücadele: Dört köy tahliye edildi

Uşak'ın Eşme ilçesindeki önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle bugün 44 saat sonra kontrol altına alındı. Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme ilçesindeki yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını, risk altında olan bina, köy ya da mezra bulunmadığını söyledi.