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Çankırı'da orman yangını! Alevlere karşı havadan ve karadan mücadele: Dört köy tahliye edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

20:26 - 19/08/2024 Pazartesi
Çankırı'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çankırı'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlere havadan müdahale başladı

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.



#Orman Yangını
#Çankırı
#Arazöz
#Tahliye
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