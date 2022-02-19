Çankırı'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Hayat

Belfast ve Yasin Börü

“Belfast” ve “Tavşan Jojo”nun ortak noktası sert konularını çocuk gözünden hicvedebilmeleri. Ciddi meseleler neden mizahi şekilde hicvedilerek ele alınmasın? Neden 28 Şubat postmodern darbesi, “Tavşan Jojo” gibi bir yaklaşımla sinema perdesine çıkmasın? “Belfast”ın yöntemi neden Yasin Börü’nün katledilmesini ele alan bir filmde yer almasın? Böyle yapınca konular hafifleyecek mi?