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ÇANKIRI

Çankırı'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Çankırıda otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kazada ölü ve yaralılar var.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.


İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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