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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Yapraklı ilçesinde altı şüpheliye yönelik dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, dört adet uyuşturucu kullanma aparatı ve iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

10:14 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:14 - 21/12/2023 Perşembe
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı'da jandarma ekiplerince dört adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda altı kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaları devam ediyor . Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Yapraklı ilçesinde altı şüpheliye yönelik dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, dört adet uyuşturucu kullanma aparatı ve iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili altı şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#Çankırı
#Operasyon
#Uyuşturucu
3 saat önce
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