Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaları devam ediyor . Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Yapraklı ilçesinde altı şüpheliye yönelik dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, dört adet uyuşturucu kullanma aparatı ve iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.