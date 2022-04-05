Çankırı’ya canlı hayvan borsası

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in talimatı ile Yapraklı yolu Tuzlu Bağları mevkiinde yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerinde Modern Hayvan Pazarı ve Mezbaha çalışmaları başladı. Başkan Esen, Belediye imkânları ile gerçekleştirilecek Modern Hayvan Pazarı Projesi’nin üreticileri, satıcıları ve vatandaşları memnun edeceğini söyledi. Projede büyükbaş hayvan bölümüne; 6 bin 200 metrekare, küçükbaş hayvan bölümüne ise 3 bin 500 metrekare alan ayrıldığı belirtildi. Hayvan Pazarı’nda 175 metrekare idari bina ve sosyal tesis ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı mücadele kapsamında temizlik işlemlerinin yapılabilmesi için Dezenfeksiyon Ünitesi de bulunacak. Hayvancılık alanında ticaretin önemli merkezlerinden birisi haline gelmesi hedeflenen Modern Hayvan Pazarı’nın bölgedeki canlı hayvan borsası sirkülasyonunu diri tutmasına katkı sağlayacak.

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