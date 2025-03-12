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Cari açık rakamları belli oldu

Cari açık rakamları belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2512/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari açık 3,8 milyar dolar olurken, ekonomistlerin beklentisi 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari denge ocak ayında 3,8 milyar dolar açık verdi.


Piyasalarda cari açığın 3 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. Cari denge böylece art arda üç aydır açık veriyor.


#ekonomi
#cari
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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