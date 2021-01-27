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DENİZLİ

Çatıları uçuran fırtına mahalleyi karanlığa gömdü

Çatıları uçuran fırtına mahalleyi karanlığa gömdü

Denizli’de akşam saatlerinden bu yana hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, bir apartmanın çatısı tamamen uçtu. Enkaz altında kalan araçların zarar gördüğü, telefon ve elektrik tellerinin koptuğu fırtına, bir mahalleyi karanlıkta bıraktı.

Haber Merkezi İHA
Mahalle fırtına yüzünden karanlığa büründü.
Mahalle fırtına yüzünden karanlığa büründü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 26-27 Ocak tarihleri arasında Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 / 1 Sokak dört ailenin yaşadığı bir apartmanın çatısı uçtu. Binadan tamamen ayrılan çatı, şiddetli fırtınayla birlikte sokağa uçarak yolu tamamen trafiğe kapattı. Uçan çatının altında kalan bir araç zarar görürken, elektrik telleri koptu ve telefon direği kırıldı.

ENERJİ HATTI ZARAR GÖRDÜ

Enerji hattının zarar görmesi nedeniyle mahalle tamamen karanlığa büründü. ADM Elektrik görevlileri, uçan çatıyı sokaktan kaldırıp mahalleye yeniden elektrik verebilmek için yoğun çaba harcadı. Vinç yardımıyla çatının kopan tellerinin üzerinden kaldırılmasının ardından oluşan arıza giderildi. Bu gece saat 23.59’a kadar sürmesi beklenilen fırtına, Denizli genelinde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Çatılardan kopan parçalar ve devrilen malzemeler nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Fırtına ile birlikte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte, işlerine yetişmeye çalışanlar güçlük yaşadı.

Bursa'da çatılar uçtu ortalık birbirine girdi: Lodos tüm şehri birbirine kattı
FOTOĞRAF 12
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Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos sırasında sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatılarının uçması sonucu bir kişi yaralandı.
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Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.
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Çevreye yayılan parçalar, çok sayıda iş yeri ve araçta hasara, bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.
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Bunun üzerine bölgeye itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan kişi, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
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Sanayi sitesinde güvenlik önlemi alan ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.
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Bursa'da çatılar uçtu ortalık birbirine girdi: Lodos tüm şehri birbirine kattı
Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle çatılar uçtu, arabalar ve ağaçlar zarar gördü. Şiddetli rüzgarda bir kişi yaralandı.
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