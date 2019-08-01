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POLİTİKA

Çayyolu sürprizi

İstanbul seçiminin ardından Cumhur İttifakı liderleri arasında yapılması beklenen zirve sürpriz bir adreste gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Çayyolu’ndaki konutunda ziyaret etti.

Nur Banu Aras Fazlı Şahan Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

Ankara dün sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. 23 Haziran seçimlerinin ardından MHP lideri ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından (haziranda toplanan G-20 zirvesine gitmeden önce) geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız" cevabını veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı görüşme, Bahçeli’nin Çayyolu’nda bulunan konutunda gerçekleşti. Erdoğan, ziyarete sivil plakalı araç ve küçük bir konvoyla gitti. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan görüşme için MHP Genel Merkezi'ni adres gösterdi ancak Bahçeli’nin nezaket kapsamında evinde ağırlamak istediği öğrenildi.

İTTİFAKIN YOL HARİTASI

Erdoğan'ın resmi programında olmayan ve 30 dakika süren görüşmede edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile temelleri atılan Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemdeki yol haritası ele alındı, yerel seçim sonuçları üzerinde duruldu. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerli yerine oturup oturmadığının araştırılması için talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan bir ekip yeni sistemi tüm yönüyle ele aldı. Görüşmede, Erdoğan'ın, Oktay'ın yaptığı çalışma hakkında Bahçeli'yi bilgilendirdiği belirtiliyor.

FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN KARARLILIK

Zirvede, terörle mücadele ve hem yurt içinde hem de yurt dışında devam eden operasyonlar da ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli, Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonu da değerlendirdi. Önceki gün yapılan MGK’da Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali gelmiş, kararlılık mesajı verilmişti. MHP'den de Fırat'ın doğusu konusunda Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir askeri harekat kaçınılmazdır" ifadesini kullanmıştı. İki liderin Fırat'ın doğusu konusunda kararlılık mesajı verdiği öğrenildi. Görüşmede birinci grup malzemelerinin teslimatı tamamlanan S-400 hava savunma sistemi ve ABD'nin yaptırım tehdidi de ele alındı. ABD'nin CAATSA yaptırım tehdidine karşı boyun eğilmeyeceği vurgulandı.

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  • Eviniz çok güzelmiş
  • Devlet Bahçeli'nin evi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördü. Bir görüşme sırasında Erdoğan, Bahçeli’ye “Eviniz çok güzelmiş” dedi. Bahçeli de Erdoğan’a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Erdoğan’ın Bahçeli’ye evinde yaptığı ziyaretin, Bahçeli’nin daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti. Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı’na yaptı.

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