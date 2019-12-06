Gündem Cenneti gören mezar satıyordu
POLİTİKA

Cenneti gören mezar satıyordu

2018 yılında “cenneti gören mezarlık satıyoruz” temalı bir video çeken emlakçı Şefaattin Sağdış, Samsun’da CHP’li Atakum Belediyesi’nin başkanvekili oldu. Kayıtta din ve dindarlarla alay eden Sağdış, “Cennet gören mezarlıklarımızda elektrik, su her şey var” ifadelerini kullanıyordu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Şefaattin Sağdış
Şefaattin Sağdış

Yaptığı atamalarla gündeme gelen Samsun’un Atakum Belediye Başkanı CHP’li Cemil Deveci, skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP’li Deveci, başkanvekilliğine asıl mesleği emlakçılık olan CHP’li Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış’ı getirdi.Sağdış’ın 2018 yılında ‘Cennet ve cehennem gören mezarlık satıcısı’ videosu çekerek dini duygular üzerinden vatandaşlarla alay ettiği ortaya çıktı. Başkanvekili Sağdış, yayınladığı videoda, “İskanlı mezarlıklardan alırlarsa müşterilerimize cenneti görme garantisi veriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

UTANMADAN ALAY ETTİ

Cemil Deveci kentte olmadığı zamanlarda Atakum’da belediye başkanlığı görevini üstlenecek Sağdış, çektiği skandal videoda ‘krediye uygun cennet manzaralı mezar yeri’ satıyor. İşte Sağdış’ın ifadeleri: “Mezar yerlerimiz krediye uygun. Cennet gören mezarlıklarımızda elektrik, su, her şey var. Bazı arkadaşlar mezarlıkların cehenneme baktığını söylüyor. Orası öyle değil. Mezarlıklar güney cehpesine baktığı için onlar cehennem sıcağı zannediyorlar. Satmış olduğumuz mezarlarda herkes çok rahat. Giden geri gelmiyor. İnsan bir arar biz mutsusuz der. Hiç öyle bir şey yok. En büyük garanti, gidip gelmiyorlar. Emin olun siz de gidince geri gelmeyeceksiniz. Bizim mezarlıklarımızın konsepti çok farklı. Merdivenli ya da pencereli olanlar mezarlarımız var. Denizi alttan gören, üstten görenler var. Tapu masrafı yok, mezar başına 1500 lira + KDV. Toplu olarak gelinirse yüzde 20 indirimli. Yurtdışından gelen kişiler cehennem manzaralı mezarlık istiyor. Türkiye’den de böyle bir talebin olması halinde bu konseptte çalışma yapabiliriz.”

Gel otur ‘yeğen’

  • Cemil Deveci
  • 31 Mart yerel seçimlerinde az bir oy farkıyla Samsun’un Atakum İlçe Belediye Başkanı olan CHP’li Avukat Cemil Deveci, atama ve yetkilendirmeleriyle sık sık gündeme geliyor. Deveci, koltuğa oturur oturmaz eşinin yeğeni Merve Selin Cengiz’i Özel Kalem Müdürü yapmıştı. CHP’li Başkan Deveci, belediyeye ait Atakum Belediyesi İmar İnşaat Şirketi’ni borçları gerekçe göstererek kapatmış, bunun yerine Atakum Sanat Kültür Turizm Org. Gıda. San. Tic. Ltd. Şirketi’ni kurdurarak başına da bir diğer yeğeni Berk Altunkılıç’ı getirmişti.

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