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Çevreci geçinen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne deniz kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı civarında deniz kirliliğine yol açan arıtma tesisi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL para cezası verdi. Ayrıca konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

14:41 - 20/08/2024 Salı
DHA
Bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza
Bakanlıktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deniz deşarjı hattında Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi su altı incelemesi gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici nitelikte atık su çıkışı tespit edildi. Aynı gün, Damlataş Plajı bölgesindeki yağmur suyu kanalının deşarj noktasında da benzer kirlilik görüldü.



Kaçak bağlantılar yapılmış


Bakanlığa ulaşan ihbar üzerine Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Denetimler sonucunda, tesisin standartlara aykırı bir şekilde atık su deşarjı yaptığı ortaya çıkarıldı ve bu durum üzerine akış durduruldu. Ayrıca, Damlataş Plajı bölgesindeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edilerek, bu bağlantıların kesilmesi için çalışma başlatıldı.



Yaşanan kirlilik nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza kesildi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık ekiplerinin denizden aldığı yeni numunelerin analizi sonucunda deniz suyu değerlerinin normale döndüğü belirlendi. İl Müdürlüğü ekipleri bölgede denetim ve incelemelere devam ediyor.





#Antalya
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Deniz
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