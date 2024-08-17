Antalya'da karton fabrikası kül oldu: Maddi hasar 100 milyon TL

Fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, yangın hakkında şunları söyledi:

"Cana gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum bu. Biz olay yerine gelene kadar, yaklaşık bir saat içinde tüm fabrika yanmış durumdaydı. Çalışmalar akşama kadar devam edecek. Burası, istihdam sağladığımız bir yerdi. Ortalama 100 milyon TL bir kaybımız var. Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Makinelerimizi yeni almıştık; hepsi yandı. Ancak tekrar çalışıp küllerimizden doğacağız “dedi.