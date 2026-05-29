Ceyhan Nehri’nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları durduruldu

Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi yakınlarında meydana gelen olayda, akrabalarıyla birlikte balık avladığı öğrenilen 62 yaşındaki Sekman Aktaş, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Dün bulunamayan Aktaş için bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman’dan gelen polis dalgıç ekipleri görev aldı.