Ceyhan Nehri’nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları durduruldu

20:4629/05/2026, Cuma
IHA
Dalgıç ekipleri nehirde gün boyu arama yaptı.
Kahramanmaraş’ta balık tutarken Ceyhan Nehri’ne düşerek kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş’ı arama çalışmaları gün boyu sürdü. AFAD, JAK, itfaiye ve dalgıç ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Aktaş’a ulaşılamazken, aramalar havanın kararması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kahramanmaraş’ta balık tutarken Ceyhan Nehri’ne düşerek kaybolan Sekman Aktaş’ı arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı. Çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.

Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi yakınlarında meydana gelen olayda, akrabalarıyla birlikte balık avladığı öğrenilen 62 yaşındaki Sekman Aktaş, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Dün bulunamayan Aktaş için bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman’dan gelen polis dalgıç ekipleri görev aldı.

Ekipler, botla nehir yüzeyinde tarama yaparken, dalgıçlar da su altında arama faaliyetlerini sürdürdü. Kıyı şeridinde ise güvenlik güçleri destek çalışması yürüttü.

Gün boyu devam eden aramalarda Sekman Aktaş’a ulaşılamazken, çalışmaların hava şartlarının elverişsiz hale gelmesi ve karanlığın çökmesi nedeniyle durdurulduğu bildirildi. Arama faaliyetlerinin yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.



