58 yıllık kadastro dosyasında tapu kesinleşti: Elbistan’da yarım asırlık bekleyişler birer birer sona eriyor

Kahramanmaraş Elbistan Kadastro Mahkemesi’nde uzun yıllardır derdest durumda bulunan kadastro dosyalarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Yarım asrı aşan uyuşmazlıklarda verilen kararlar ve planlanan duruşmalar, yargıda süreç yönetimi, planlama ve kararlılığın somut örnekleri olarak değerlendiriliyor.
Mahkeme tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 27 Aralık 1976 tarihinde açılan, 394 tarafı ve 36 parseli ilgilendiren dava dosyasında 20 Mayıs 2026 tarihinde ilk kez hüküm kuruldu. Yaklaşık 50 yıllık dosyada verilen karar, bölgede uzun süredir devam eden mülkiyet belirsizliğinin sona erdirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
58 yıl sonra tapu kaydı oluşturuldu
Öte yandan, 18 Ekim 1967 tarihinde açılan başka bir kadastro dosyasında ise süreç yalnızca karar verilmesiyle sınırlı kalmadı.
"Süreç takibi ve kararlı yönetim anlayışının bir sonucu"
Yargı çevrelerinde, bu tablo yalnızca eski dosyaların sonuçlandırılması olarak değil; aynı zamanda planlama, süreç takibi ve kararlı yönetim anlayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
Yargı teşkilatında giderek güçlenen yaklaşımın; yalnızca karar vermeyi değil, süreci planlamayı, dosyayı son ana kadar takip etmeyi ve kesinleşmeye kadar tüm aşamaları yönetmeyi esas aldığı ifade ediliyor. Bu anlayışın, vatandaş bakımından yıllardır beklenen hukuki belirliliği sağlarken; yargıya duyulan güveni de güçlendirdiği değerlendiriliyor.